A$AP Rocky revelou volta de Rihanna à música AFP

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Leticia Pessôa
Rio - Após uma década do lançamento de seu oitavo disco, Rihanna está de volta à música. A novidade foi revelada por A$AP Rocky, marido da cantora, durante entrevista ao programa "The Jason Lee Show", divulgada nesta quarta-feira (5). 
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Rihanna não lança um novo álbum desde 2016 - Reprodução/Instagram
A$AP Rocky revelou volta de Rihanna à música - AFP
Rihanna - Reprodução/Instagram
Questionado se a rotina com os três filhos seria o motivo do hiato na carreira da mulher, o rapper revelou que Rihanna já trabalha em um novo projeto musical. "Ela está no estúdio agora. Sim, eu contei. Desculpe, amor. Ela está trabalhando, preparando algo, sem brincadeira. Caramba, vou me meter em encrenca por causa disso", adiantou. 
Em julho, a cantora fez uma participação no show que Jay-Z realizou no Yankee Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela cantou a faixa "Run This Town", parceria com o marido de Beyoncé e Kanye West, além do sucesso "Bitch Better Have My Money".
O último álbum de inéditas lançado por Rihanna foi "ANTI", em 2016. Desde então, a artista vem se dedicando às suas marcas de produtos de beleza e à criação dos filhos RZA, de 4 anos, Riot, de 3, e Rocki, de 10 meses. 