A$AP Rocky revelou volta de Rihanna à música - AFP

A$AP Rocky revelou volta de Rihanna à música AFP

Publicado 05/08/2026 17:09 | Atualizado 05/08/2026 17:13

Rio - Após uma década do lançamento de seu oitavo disco, Rihanna está de volta à música. A novidade foi revelada por A$AP Rocky , marido da cantora, durante entrevista ao programa "The Jason Lee Show", divulgada nesta quarta-feira (5).

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Questionado se a rotina com os três filhos seria o motivo do hiato na carreira da mulher, o rapper revelou que Rihanna já trabalha em um novo projeto musical. "Ela está no estúdio agora. Sim, eu contei. Desculpe, amor. Ela está trabalhando, preparando algo, sem brincadeira. Caramba, vou me meter em encrenca por causa disso", adiantou.



O último álbum de inéditas lançado por Rihanna foi "ANTI", em 2016. Desde então, a artista vem se dedicando às suas marcas de produtos de beleza e à criação dos filhos RZA, de 4 anos, Riot, de 3, e Rocki, de 10 meses.