Rio - Após uma década do lançamento de seu oitavo disco, Rihanna está de volta à música. A novidade foi revelada por A$AP Rocky, marido da cantora, durante entrevista ao programa "The Jason Lee Show", divulgada nesta quarta-feira (5).
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Questionado se a rotina com os três filhos seria o motivo do hiato na carreira da mulher, o rapper revelou que Rihanna já trabalha em um novo projeto musical. "Ela está no estúdio agora. Sim, eu contei. Desculpe, amor. Ela está trabalhando, preparando algo, sem brincadeira. Caramba, vou me meter em encrenca por causa disso", adiantou.
O último álbum de inéditas lançado por Rihanna foi "ANTI", em 2016. Desde então, a artista vem se dedicando às suas marcas de produtos de beleza e à criação dos filhos RZA, de 4 anos, Riot, de 3, e Rocki, de 10 meses.
A$AP Rocky é questionado sobre ele ser supostamente o motivo de não termos um álbum novo da Rihanna. Ele responde rindo:
"Nah [...] Ela está no estúdio agora mesmo. Ela está cozinhando, mano. Vou me meter em confusão por dizer isso." pic.twitter.com/i6oFNh8PB3
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