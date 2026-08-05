Após treino, Sabrina Sato exibe barriguinha da gravidez na academiaReprodução Instagram
Após treino, Sabrina Sato exibe barriguinha da gravidez na academia
Apresentadora compartilhou o registro nas redes sociais e mostrou que segue mantendo a rotina de exercícios durante a gestação
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