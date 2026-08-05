Após treino, Sabrina Sato exibe barriguinha da gravidez na academia - Reprodução Instagram

Após treino, Sabrina Sato exibe barriguinha da gravidez na academiaReprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 16:19

Rio - Sabrina Sato mostrou que continua conciliando a gravidez com a prática de atividades físicas. Nesta quarta-feira (5), a apresentadora compartilhou um registro feito após o treino e exibiu a barriguinha em frente ao espelho da academia.

Vestindo um conjunto esportivo azul-claro, Sabrina posou de perfil com a mão sobre a barriga e celebrou o momento de forma simples. "Mamãe treinou", escreveu.

A apresentadora espera o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. O casal anunciou a gestação em junho e, dias depois, revelou que o bebê é um menino.

A nova gravidez representa a realização de um desejo antigo dos dois, que enfrentaram duas perdas gestacionais antes de receber a notícia de que a família iria aumentar.

Sabrina também é mãe de Zoe, de 7 anos, nascida de seu relacionamento com o ator Duda Nagle.