Luiza Ambiel mostrou desmaio por síncope vasovagal e reação da filha divertiu os seguidores - Reprodução / Instagram

Luiza Ambiel mostrou desmaio por síncope vasovagal e reação da filha divertiu os seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 13:56 | Atualizado 05/08/2026 14:06

Rio - Luiza Ambiel, de 54 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (4), um momento registrado pela câmera de segurança de sua casa. A ex-musa da "Banheira do Gugu " publicou o vídeo em que desmaia após sofrer mais um episódio de síncope vasovagal e mostrou a reação da filha, Gabriela Batista de Almeida Sampaio, que rapidamente corre para ajudá-la.







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"O momento que eu desmaio e minha filha me ajuda com a delicadeza dela (risos). Mas graças a Deus estou bem e foi só mais uma vez a minha síncope de vasovagal atacando de novo", escreveu Luiza na legenda da publicação. Nas imagens, a atriz pede ajuda à filha antes de perder a consciência. "Senta aí, rápido. Quer que pegue sal?", pergunta Gabriela. "O momento que eu desmaio e minha filha me ajuda com a delicadeza dela (risos). Mas graças a Deus estou bem e foi só mais uma vez a minha síncope de vasovagal atacando de novo", escreveu Luiza na legenda da publicação. Nas imagens, a atriz pede ajuda à filha antes de perder a consciência. "Senta aí, rápido. Quer que pegue sal?", pergunta Gabriela.

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Ao colocar sal na boca da mãe, Gabriela avisa que a colher estava com resquícios de sabão. Em seguida, percebe que a mãe desmaiou, e a chama repetidamente. "Mãe? Mãe?", diz, enquanto ergue as pernas de Luiza para ajudá-la a recuperar a consciência. Ao colocar sal na boca da mãe, Gabriela avisa que a colher estava com resquícios de sabão. Em seguida, percebe que a mãe desmaiou, e a chama repetidamente. "Mãe? Mãe?", diz, enquanto ergue as pernas de Luiza para ajudá-la a recuperar a consciência.

Ainda desnorteada ao acordar, Luiza não percebe o aviso e pergunta: "O que é que você enfiou na minha boca?". Aos risos, a filha responde que havia avisado: "Eu falei que estava com sabão".



O vídeo divertiu os seguidores da influenciadora, que, apesar do susto inicial, se tranquilizaram ao saber que ela passa bem. Nos comentários, internautas deixaram mensagens de apoio e também se divertiram com a espontaneidade da dupla.

Síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaios. Ela acontece quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho e resulta na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa