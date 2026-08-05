Luiza Ambiel mostrou desmaio por síncope vasovagal e reação da filha divertiu os seguidoresReprodução / Instagram
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"O momento que eu desmaio e minha filha me ajuda com a delicadeza dela (risos). Mas graças a Deus estou bem e foi só mais uma vez a minha síncope de vasovagal atacando de novo", escreveu Luiza na legenda da publicação. Nas imagens, a atriz pede ajuda à filha antes de perder a consciência. "Senta aí, rápido. Quer que pegue sal?", pergunta Gabriela.
Ao colocar sal na boca da mãe, Gabriela avisa que a colher estava com resquícios de sabão. Em seguida, percebe que a mãe desmaiou, e a chama repetidamente. "Mãe? Mãe?", diz, enquanto ergue as pernas de Luiza para ajudá-la a recuperar a consciência.
O vídeo divertiu os seguidores da influenciadora, que, apesar do susto inicial, se tranquilizaram ao saber que ela passa bem. Nos comentários, internautas deixaram mensagens de apoio e também se divertiram com a espontaneidade da dupla.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa