Lauana Prado e Tati Dias deixam a maternidade com Dom Patrícia Devoraes / Brazil News

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Isabelle Rosa
Rio - Lauana Prado, de 37 anos, deixou a maternidade no Hospital Pró-Matre, em São Paulo, ao lado da mulher, a influenciadora digital Tati Dias, de 36, e com o filho Dom nos braços, nesta quarta-feira (5). Usando roupas claras, elas posaram para fotos com o neném na saída do local.
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Lauana Prado deixa a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado deixa a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado e Tati Dias deixam a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado deixa a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado e Tati Dias deixam a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado e Tati Dias deixam a maternidade com Dom - Patrícia Devoraes / Brazil News
O bebê veio ao mundo na última sexta-feira (31), por meio de um parto cesariana. Nas redes sociais, a cantora fez uma promessa ao filho. "Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas. Seja bem-vindo ao mundo, meu pequeno Dom", escreveu ela, que também compartilhou fotos do bebê.
Antes do nascimento do bebê, Lauana oficializou a união com Tati em uma cerimônia intimista e à beira-mar, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. As duas assumiram o relacionamento em 2024 e ficaram noivas em junho de 2025 durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia.
O casal, entretanto, terminou a relação em janeiro deste ano - mesmo mês que a cantora anunciou a gravidez por meio de FIV (Fertilização In Vitro)-, mas reatou meses depois. A influenciadora digital já é mamãe de Bento, de 3 anos, de um relacionamento anterior.
 