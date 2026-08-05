Lauana Prado e Tati Dias deixam a maternidade com Dom Patrícia Devoraes / Brazil News
Lauana Prado deixa a maternidade com a mulher e o filho nos braços
Dom veio ao mundo na última sexta-feira (31); Cantora e Tati Dias posaram para fotos com o bebê na saída do local
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