Bruna Marquezine e Shawn MendesReprodução / Instagram
Internautas associaram a exclusão ao fato de Bruna ser garota-propaganda de uma empresa concorrente. A hipótese ganhou repercussão nas redes sociais, mas não foi confirmada pelo cantor nem pela atriz.
"Não acredito que o Shawn deletou a foto dele e da Bruna tomando cerveja. O que será que rolou, hein? Acho que alertaram ele sobre a publi grátis ou ele achou que a foto não combinou com a vibe do post. Menino especial", comentou uma fã no X.
Ao todo, Shawn havia compartilhado cinco registros do casal no Instagram. Na legenda, afirmou que Bruna mudou sua vida. Esta foi a primeira vez que ele se manifestou publicamente sobre o relacionamento, iniciado no fim do ano passado.
Entre as imagens, havia registros de momentos vividos pelos dois, como uma visita a um espaço cultural no Morro da Providência, na Região Central do Rio.
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