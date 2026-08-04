Jojo Todynho faz nova cirurgia estética após perder cerca de 90 kg - Reprodução Instagram

Jojo Todynho faz nova cirurgia estética após perder cerca de 90 kgReprodução Instagram

Publicado 04/08/2026 21:15

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A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa, que informou que Jojo passou pelo procedimento em um hospital particular do Rio de Janeiro e já está em casa, seguindo as recomendações médicas para o pós-operatório.Desde que iniciou a mudança de estilo de vida, a artista eliminou aproximadamente 90 quilos. Além da cirurgia bariátrica, realizada em 2023, ela passou a manter uma rotina de alimentação balanceada, prática frequente de exercícios físicos e acompanhamento com diferentes especialistas.A nova intervenção integra a etapa de cirurgias reparadoras realizadas após o emagrecimento. Nos últimos anos, Jojo já fez abdominoplastia, lipoaspiração, lipoescultura, mastopexia com próteses de silicone, lifting nos braços e nas coxas, além da retirada do excesso de pele provocado pela perda de peso.Em diversas entrevistas, a influenciadora afirma que a cirurgia bariátrica não foi a solução definitiva, mas o ponto de partida para uma mudança de hábitos. Segundo ela, disciplina, acompanhamento médico e constância nos cuidados com a saúde foram essenciais para manter os resultados conquistados.