Karoline Lima: antes e depois do mega hairReprodução Instagram
Após finalizar o aplique, Karoline contou uma teoria curiosa que criou sobre o uso de mega hair. Segundo ela, cada cabelo teria uma "energia" diferente, capaz de influenciar até mesmo sua personalidade.
"Para quem não sabe, já falei sobre isso e comprovo: o mega hair é cabelo de gente. Então, existe uma energia, um DNA. Toda vez que coloco um mega diferente, me sinto diferente", brincou.
A influenciadora lembrou que já teve um aplique que, segundo ela, parecia atrair confusões. "Já tive o mega da confusão e da treta; toda vez que colocava, só arrumava problema. Nunca mais usei esse antigo mega hair e estou longe de problemas faz tempo", afirmou.
Ao comentar sobre os novos fios, Karoline disse acreditar que eles pertenciam a uma mulher elegante e bem-sucedida. "Esse aqui, a dona era um poder, um luxo, alta classe, elegante, fina, empresária. Agora a selfie vai sair", disse em tom de brincadeira.
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