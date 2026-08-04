Karoline Lima: antes e depois do mega hair - Reprodução Instagram

Karoline Lima: antes e depois do mega hairReprodução Instagram

Publicado 04/08/2026 18:58

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Após finalizar o aplique, Karoline contou uma teoria curiosa que criou sobre o uso de mega hair. Segundo ela, cada cabelo teria uma "energia" diferente, capaz de influenciar até mesmo sua personalidade."Para quem não sabe, já falei sobre isso e comprovo: o mega hair é cabelo de gente. Então, existe uma energia, um DNA. Toda vez que coloco um mega diferente, me sinto diferente", brincou.A influenciadora lembrou que já teve um aplique que, segundo ela, parecia atrair confusões. "Já tive o mega da confusão e da treta; toda vez que colocava, só arrumava problema. Nunca mais usei esse antigo mega hair e estou longe de problemas faz tempo", afirmou.Ao comentar sobre os novos fios, Karoline disse acreditar que eles pertenciam a uma mulher elegante e bem-sucedida. "Esse aqui, a dona era um poder, um luxo, alta classe, elegante, fina, empresária. Agora a selfie vai sair", disse em tom de brincadeira.