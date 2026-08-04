Bruna Marquezine completou 31 anos - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine completou 31 anos Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 16:28 | Atualizado 04/08/2026 20:00

Rio - Bruna Marquezine completou 31 anos nesta terça-feira (4) e ganhou declarações de carinho dos famosos. João Lucas, marido de Sasha Meneghel , usou as redes sociais para homenagear a atriz, que é amiga de infância da filha de Xuxa e Luciano Szafir.

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"Dia dela, que é minha cunhada de coração, uma irmã que a vida me presenteou. Te desejo tudo que tem de melhor nesta vida. Que Jesus te dê muita saúde para você realizar tudo o que Ele sonhou para você. Nossa família te ama", escreveu nos Stories.

Já a estilista relembrou as mais de duas décadas de amizade com a artista. "Feliz aniversário para a irmã que a vida me deu. São mais de 20 anos crescendo juntas e construindo uma amizade que eu levo como um dos maiores presentes da minha vida — e que só fica mais bonita com o tempo. Que Deus continue te protegendo, guiando seus passos e abençoando cada novo ciclo".



O cantor Shawn Mendes fez a primeira declaração pública em suas redes sociais para a namorada. "Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma verdadeira mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser meloso demais, mas você realmente mudou a minha vida, e sou muito, muito grato por ter você. Eu te amo muito, muito, muitooo!!", declarou.

Thais Fersoza também publicou uma homenagem e exaltou o talento da atriz. "Pensa numa menina bacana, amorosa e educada. Que Deus abençoe imensamente e que os desejos do seu coração se realizem! Sempre vibrando e rezando por você! Feliz de ver você feliz. Viva você".