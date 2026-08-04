Bruna Marquezine completou 31 anos Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine faz aniversário e recebe homenagens
Atriz ganhou mensagens de João Lucas, Sasha Meneghel e Thais Fersoza, além do namorado, o cantor Shawn Mendes
Nasce primeiro neto de Cesar Filho e Elaine Mickely
Luma Cesar anunciou chegada de Arthur, fruto da união com Ed Beccle, nesta terça-feira (4)
Karoline Lima mostra cabelo natural antes de colocar mega hair
Influenciadora exibiu o comprimento dos fios, a colocação do aplique e brincou sobre a 'energia' do novo visual
Mell Muzzillo anuncia noivado com Marcello Melo Jr
Juntos desde 2024, atores revelaram a notícia em vídeo publicado nesta terça-feira (4)
Mulher Abacaxi diz que vai entrar na fila da adoção: 'Quero ser mãe'
Influenciadora revelou que pretende adotar dois irmãos e afirmou que já começou a reunir a documentação para iniciar o processo
Isabella Arantes se manifesta após perda do filho com Gabriel Medina
Mulher do surfista estava no terceiro mês de gestação
Após lifting facial, Monique Evans surge com rosto enfaixado
Modelo mostrou etapa da recuperação nas redes sociais, brincou com a mudança na aparência e tranquilizou os seguidores sobre o pós-operatório
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.