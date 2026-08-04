Carol Lekker se desculpou após criticar Eliana - Reprodução/Instagram

Carol Lekker se desculpou após criticar Eliana Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 14:35

Rio - Carol Lekker pediu desculpas após criticar Eliana durante o "Fofocalizando", do SBT, na segunda-feira (3). Na ocasião, a ex-integrante de "A Fazenda 17" comentou sobre o desempenho da atração comandada pela apresentadora na TV Globo e afirmou que ela "está ficando para trás".

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"Seus comentários foram direcionados exclusivamente ao formato e a dinâmica do programa de TV em si. No contexto do entretenimento e jamais à pessoa ou a figura de Eliana. Reconhecendo que a colocação na transmissão ao vivo pôde ser de forma equivocada, Carol lamenta profundamente qualquer mal-estar causado e faz questão de expressar publicamente seu pedido de desculpas", explicou em nota.

Carol Lekker também exaltou a carreira construída por Eliana. "Ela é uma referência indiscutível como artista, uma apresentadora brilhante e uma mulher e mãe inspiradora, cuja trajetória sempre admirei. Em momento algum minha intenção foi desrespeitar a pessoa ou a história que ela construiu na televisão brasileira", disse ela.

A integrante do "Fofocalizando" detonou a audiência do "Em Família com Eliana", que chegou a perder a liderança para o "Domingo Legal" de Celso Portiolli. "Tem apresentadora aí que está ficando para trás. Botaram programa novo, estão virando a apresentadora de cabeça para baixo, mas a apresentadora não tá rendendo nada. Tira essa mulher daí, bota ela num programa que é pra ela, mais tranquilo, mais calmo, para ela ficar dando essa risadinha dela porque não está rolando ela nos domingos", disparou.