Virginia Fonseca comemora alta das filhas após cirurgias - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca comemora alta das filhas após cirurgiasReprodução / Instagram

Publicado 04/08/2026 09:53

Rio - Virginia Fonseca comemorou, nesta terça-feira (4), a alta hospitalar das filhas Maria Alice e Maria Flor. As meninas passaram por cirurgias para retirada das amígdalas e da adenoide no último domingo (2).

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou as duas animadas, com balões em formato de estrela, enquanto pulavam e brincavam antes de deixar o hospital. "Bom dia, bom dia, bom dia. Dia de alta", celebrou Virginia.

Na sequência, ela publicou uma foto ao lado da médica responsável pelos cuidados das crianças e agradeceu pelo atendimento recebido durante a internação. "Muita gratidão por todo cuidado e carinho com nossa família!!", escreveu.

Zé Felipe também acompanhou as filhas no hospital. Na última segunda-feira (3), o cantor publicou um vídeo no qual brincou com a aparência da ex-companheira. "Estava dormindo ou estava na guerra?", perguntou o artista. Virginia riu e escondeu o rosto.

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe são pais de José Leonardo, de 1 ano. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025, depois de cinco anos juntos, e mantêm uma relação de amizade.