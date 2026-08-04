Otaviano Costa e Flávia Alessandra - Reprodução do Instagram

Otaviano Costa e Flávia AlessandraReprodução do Instagram

Publicado 04/08/2026 09:40

Rio - Flávia Alessandra e Otaviano Costa alertaram os seguidores, por meio de suas redes sociais, nesta segunda-feira (3), sobre o uso não autorizado das imagens deles em vídeos falsos gerados por Inteligência Artificial (IA) para "divulgar produtos e falsas promessas".

"Atenção, o assunto é sério. A gente quer fazer um alerta muito importante. É sério mesmo!", avisou Costa. "Infelizmente, tem circulado por aí vídeos e anúncios feitos com inteligência artificial, usando a minha imagem e a do Otaviano para divulgar produtos e promessas que não são verdade", explicou Flávia, que está no ar como Fábia na novela "Quem Ama Cuida".



Otaviano orientou os seguidores em relação ao caso: "Esses conteúdos são falsos e foram criados sem a nossa autorização. Sempre que vocês virem qualquer propaganda com a nossa imagem, façam o seguinte: confiram aqui antes se ela foi publicada no meu perfil oficial ou no da Flávia. Se não estiver aqui ou lá, não acreditem, não cliquem", pediu.

"Tudo o que a gente realmente indica, usa ou faz parceria é divulgado exclusivamente pelos nossos canais oficiais. Contamos muito com vocês para denunciar esses perfis e anúncios falsos, pois, assim, a gente ajuda a evitar que mais pessoas sejam enganadas", concluiu a atriz.



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