Lívia Andrade curte dia de sol em Ibiza - Reprodução do Instagram

Lívia Andrade curte dia de sol em IbizaReprodução do Instagram

Publicado 04/08/2026 08:58

Rio - Lívia Andrade, de 43 anos, publicou no Instagram, nesta segunda-feira (3), uma série de fotos usando um biquíni com estampa de bolinhas e encantou os internautas. Em Ibiza, na Espanha, a integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado e exibiu o corpão em forma.

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"Era um biquíni de bolinhas...", escreveu Lívia na legenda da postagem, em referência a música de Celly Campello "Biquíni de Bolinha Amarelinha". A produção ainda contava uma blusa na mesma estampa do traje de banho, óculos escuros, lenço na cabeça e uma calça preta toda vazada.

Nos comentários, a apresentadora recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse um usuário da rede social. "Que mulher espetacular", reagiu outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.