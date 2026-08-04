Rihanna chama atenção com fantasia no Carnaval de BarbadosReprodução / X

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Letícia Montrezor
Rio - Rihanna, de 38 anos, marcou presença no Carnaval de Barbados, país caribenho onde nasceu, na segunda-feira (3). A cantora participou do Grand Kadooment Day, evento que encerra o festival Crop Over, e desfilou no bloco Aura, comandado por seu irmão, Rorrey Fenty.

Para a festa, a artista escolheu uma fantasia coberta por pedrarias, com detalhes brilhantes e um adorno de cabeça. Ela dançou pelas ruas ao lado dos demais integrantes do grupo.
Conhecido oficialmente como Crop Over, o Carnaval de Barbados teve origem em 1687 como uma celebração pelo fim da safra da cana-de-açúcar. A tradição surgiu entre trabalhadores escravizados e, mais tarde, passou a reunir trabalhadores livres para festejar o encerramento da colheita.

Ao contrário do Carnaval brasileiro, o festival se estende por várias semanas, entre o fim de junho e o início de agosto. O ponto alto ocorre na primeira segunda-feira do mês, com o Grand Kadooment Day.

Na data, milhares de foliões ocupam as ruas da capital, Bridgetown, com fantasias de plumas, paetês, pedrarias e asas coloridas. O desfile representa o encerramento oficial da programação.