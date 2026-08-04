Rihanna chama atenção com fantasia no Carnaval de BarbadosReprodução / X
Para a festa, a artista escolheu uma fantasia coberta por pedrarias, com detalhes brilhantes e um adorno de cabeça. Ela dançou pelas ruas ao lado dos demais integrantes do grupo.
Conhecido oficialmente como Crop Over, o Carnaval de Barbados teve origem em 1687 como uma celebração pelo fim da safra da cana-de-açúcar. A tradição surgiu entre trabalhadores escravizados e, mais tarde, passou a reunir trabalhadores livres para festejar o encerramento da colheita.
Rihanna at Barbados' Grand Kadooment Day. pic.twitter.com/DR7oIFoF9C— (@gabgonebad) August 4, 2026
Ao contrário do Carnaval brasileiro, o festival se estende por várias semanas, entre o fim de junho e o início de agosto. O ponto alto ocorre na primeira segunda-feira do mês, com o Grand Kadooment Day.
Na data, milhares de foliões ocupam as ruas da capital, Bridgetown, com fantasias de plumas, paetês, pedrarias e asas coloridas. O desfile representa o encerramento oficial da programação.
Rihanna going wild with Spice twerking at Crop Over today pic.twitter.com/pWR7QE41wk— (@gabgonebad) August 3, 2026
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