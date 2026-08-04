Bailarinas de Leonardo chamam atenção com look ousado no palcoReprodução / Instagram
No palco, elas usaram um body vermelho cavado, que deixou o bumbum à mostra. Imagens do momento circularam na internet e provocaram comentários entre os internautas.
"Rapaz… a mulher do Leonardo deve ser uma mulher muito segura e confiante de si", escreveu uma pessoa. Outra fez referência a um suposto procedimento estético no corpo de uma das profissionais: "A hora que isso inflamar, rapaz".
"Tão natural... Nem dá pra perceber", ironizou outro perfil. Apesar das especulações, não há confirmação de que a bailarina tenha realizado qualquer intervenção estética.
Poliana Rocha, mulher de Leonardo, já comentou sobre os figurinos usados pelas dançarinas que acompanham o artista nos shows. Durante uma caixa de perguntas nas redes sociais, a influenciadora e jornalista foi questionada sobre o assunto.
"E as roupas das dançarinas, você autoriza?", perguntou um seguidor. Poliana afirmou que não interfere nessa parte da carreira do marido. "Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe", declarou.
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