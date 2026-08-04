Lumena Aleluia contou que ganhou mais com ensaio sensual em três dias do que em dois anos sendo pesquisadora acadêmica Reprodução / X
Alerta de desabafo sobre a dicotomia financeira que existe entre a experiência acadêmica e o mercado da exposição digital. pic.twitter.com/rfwbAKz9Kb— Lumena (@LumenaAleluia) August 3, 2026
"Lancei. Quando eu lancei, três dias: R$ 100 mil. Sem brincadeira nenhuma. Aí eu fiz as contas: como mestra, eu levei dois anos pesquisando. R$ 1.500 vezes dois anos dava R$ 36 mil. Em dois anos eu ganhei R$ 36 mil. Em três dias, em um ensaio sensual, eu ganhei R$ 100 mil", afirmou.
A influenciadora disse que a diferença entre os valores a fez refletir sobre a falta de reconhecimento financeiro da pesquisa acadêmica em comparação com o mercado digital. "Esse cenário estranho que a gente vive hoje coloca a pesquisa num lugar de subalternidade financeira e coloca o lugar de influência nesse lugar de hipervalorização monetária. A resposta, de maneira muito clara, para aceitar segurar uma plaquinha, fazer publicidade sobre os memes e também trabalhar com conteúdo adulto, é basicamente: dinheiro", explicou.
Segundo Lumena, a decisão de lançar o ensaio aconteceu após um episódio vivido depois de sua participação no "Big Brother Brasil". A psicóloga contou que recebeu um saco com fezes na porta do primeiro apartamento que comprou e passou a questionar a imagem construída durante o reality.
A ex-BBB afirmou que não conhecia os valores movimentados pelo mercado de influência e enxergou o ensaio como uma oportunidade de experimentar uma nova versão de si mesma. "Eu só queria viver uma coisa diferente. Eu só queria sair daquela imagem que todo mundo tinha: radical, ativista, palestrinha. Falei: 'Vou adubar a vida'. Quando vi R$ 100 mil em três dias, falei: 'Oxe! Como é que é a parada? Ah, eu gostei desse negócio aqui!'", contou.
Ela também revelou quanto recebeu para participar do reality "De Férias com o Ex" e impacto do reality na sua auto-percepção. "Somando as minhas três participações no 'De Férias com o Ex', acho que eu já ganhei uns R$ 300 mil. (...) Tirar a 'piriguete' do armário me trouxe coisas muito boas. Além do reconhecimento financeiro, me deixou muito mais leve", afirmou.
Apesar da mudança de carreira, Lumena ressaltou que continua valorizando sua formação acadêmica. A ex-BBB, que é psicóloga e mestre, disse que o conteúdo adulto não é sua única fonte de renda, mas está entre as principais. "Tenho muito orgulho da minha carreira institucional como pesquisadora, mas eu gosto de dinheiro. Antes eu não tinha essa vaidade com dinheiro. Mas eu vejo a casa da Anitta, bonita, uma decoração bonita, R$ 11 milhões, e fico: 'Quando é que minha pesquisa, quando é que meu currículo Lattes vai me dar dinheiro para isso?'", declarou.
Ao final, Lumena também falou sobre os impactos emocionais da exposição no BBB. Ela afirmou que o programa abriu as portas para o mercado de influência, mas também trouxe consequências para sua saúde mental. "O 'Big (Brother)' me proporcionou entrar nesse mercado da exposição, entender o quanto isso é rentável, mas também tem o ônus. Eu saio do 'Big Brother' com transtorno de fobia, ansiedade, pânico, depressão, mas pelo menos eu tenho que lidar com todos eles com um dinheirinho, um cascalho junto na minha conta", disse.
A influenciadora concluiu que hoje consegue conciliar os diferentes lados de sua trajetória. "Esse é o meu game. Eu sou uma piriguete intelectual, sou uma piriguete pesquisadora. Eu sento lendo um livro, amo meus livros, continuo lendo, mas agora também descobri outros lados de mim", finalizou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa