Lumena Aleluia contou que ganhou mais com ensaio sensual em três dias do que em dois anos sendo pesquisadora acadêmica - Reprodução / X

Lumena Aleluia contou que ganhou mais com ensaio sensual em três dias do que em dois anos sendo pesquisadora acadêmica Reprodução / X

Publicado 04/08/2026 09:51

Rio - Lumena Aleluia , de 35 anos, comparou os ganhos obtidos como pesquisadora com a renda alcançada após começar a produzir conteúdo adulto. Em vídeo publicado nas redes sociais, a ex-BBB revelou que faturou R$ 100 mil nos três primeiros dias de lançamento de um ensaio sensual em uma plataforma por assinatura.

Alerta de desabafo sobre a dicotomia financeira que existe entre a experiência acadêmica e o mercado da exposição digital. pic.twitter.com/rfwbAKz9Kb — Lumena (@LumenaAleluia) August 3, 2026

"Lancei. Quando eu lancei, três dias: R$ 100 mil. Sem brincadeira nenhuma. Aí eu fiz as contas: como mestra, eu levei dois anos pesquisando. R$ 1.500 vezes dois anos dava R$ 36 mil. Em dois anos eu ganhei R$ 36 mil. Em três dias, em um ensaio sensual, eu ganhei R$ 100 mil", afirmou.



A influenciadora disse que a diferença entre os valores a fez refletir sobre a falta de reconhecimento financeiro da pesquisa acadêmica em comparação com o mercado digital. "Esse cenário estranho que a gente vive hoje coloca a pesquisa num lugar de subalternidade financeira e coloca o lugar de influência nesse lugar de hipervalorização monetária. A resposta, de maneira muito clara, para aceitar segurar uma plaquinha, fazer publicidade sobre os memes e também trabalhar com conteúdo adulto, é basicamente: dinheiro", explicou.



Segundo Lumena, a decisão de lançar o ensaio aconteceu após um episódio vivido depois de sua participação no "Big Brother Brasil". A psicóloga contou que recebeu um saco com fezes na porta do primeiro apartamento que comprou e passou a questionar a imagem construída durante o reality. "Lancei. Quando eu lancei, três dias: R$ 100 mil. Sem brincadeira nenhuma. Aí eu fiz as contas: como mestra, eu levei dois anos pesquisando. R$ 1.500 vezes dois anos dava R$ 36 mil. Em dois anos eu ganhei R$ 36 mil. Em três dias, em um ensaio sensual, eu ganhei R$ 100 mil", afirmou.A influenciadora disse que a diferença entre os valores a fez refletir sobre a falta de reconhecimento financeiro da pesquisa acadêmica em comparação com o mercado digital. "Esse cenário estranho que a gente vive hoje coloca a pesquisa num lugar de subalternidade financeira e coloca o lugar de influência nesse lugar de hipervalorização monetária. A resposta, de maneira muito clara, para aceitar segurar uma plaquinha, fazer publicidade sobre os memes e também trabalhar com conteúdo adulto, é basicamente: dinheiro", explicou.Segundo Lumena, a decisão de lançar o ensaio aconteceu após um episódio vivido depois de sua participação no "Big Brother Brasil". A psicóloga contou que recebeu um saco com fezes na porta do primeiro apartamento que comprou e passou a questionar a imagem construída durante o reality.

"Eu entrei no Big Brother com toda essa carga radical mesmo da vida e do meu olhar. E lá, com as interações, veio à tona uma agressividade que eu também desconhecia. Quando toda essa experiência me levou a parar com um saco de mer** na porta da minha casa, eu falei: 'Já que todo mundo está cancelando essa Lumena, eu também vou cancelar essa Lumena. Vou inventar outra Lumena'", relembrou.

LEIA MAIS: Lumena diz que pornografia não é ameaça aos relacionamentos