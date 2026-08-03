Viih Tube e Eliezer agora cumprem a tarefa educativa definida em acordo com o Ministério Público do TrabalhoFoto: reprodução
Viih Tube e Eliezer publicam vídeo após acordo com o Ministério Público
Após acordo com o MPT, Viih Tube e Eliezer publicam vídeo educativo e reality termina após apenas dois capítulos
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