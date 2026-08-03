Viih Tube e Eliezer agora cumprem a tarefa educativa definida em acordo com o Ministério Público do Trabalho - Foto: reprodução

Viih Tube e Eliezer agora cumprem a tarefa educativa definida em acordo com o Ministério Público do TrabalhoFoto: reprodução

Publicado 03/08/2026 10:45

Viih Tube e Eliezer voltaram às redes para falar sobre escravidão doméstica e alertar que o velho “ela era praticamente da família” muitas vezes serve para esconder a falta de salário, férias e jornada digna. Bonito. Só faltou explicar que a súbita vocação pedagógica veio com dever de casa passado pelo Ministério Público do Trabalho.

O vídeo faz parte do acordo firmado após a investigação de ‘As Patroas’, reality que conseguiu render polêmica em apenas dois capítulos. No programa, 11 empregados disputavam prêmios e chegaram a procurar moedas em vasos sanitários e lixeiras. O casal encerrou a atração, retirou os conteúdos do ar, aceitou pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo e ainda terá de publicar três vídeos educativos.