Gloria Groove não participará da gravação do audiovisual de Thiago Aquino na RocinhaReprodução/Instagram
Gloria Groove não estará em gravação de Thiago Aquino na Rocinha
Assessoria da artista negou participação no audiovisual ‘Nas Alturas’, marcado para este domingo
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