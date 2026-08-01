Gloria Groove não participará da gravação do audiovisual de Thiago Aquino na Rocinha - Reprodução/Instagram

Gloria Groove não participará da gravação do audiovisual de Thiago Aquino na RocinhaReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2026 18:15

Esta coluna anunciou que Thiago Aquino faria, neste domingo (2), um show gratuito e gravaria o audiovisual ‘Nas Alturas’, em uma laje da Rocinha, com participações de Gloria Groove, Natanzinho Lima e Vitinho.

Depois da publicação, a Dupla Comunicação, assessoria de imprensa de Gloria Groove, procurou a coluna para informar que não procede a informação de que a artista participaria da gravação. O show de Thiago está confirmado. A presença de Gloria, não.

Diante das versões diferentes, tentamos contato com Thiago Aquino, sua produtora e os demais canais disponíveis, mas não recebemos retorno. Também voltamos a procurar a Dupla Comunicação para saber se a participação nunca esteve prevista ou se houve alguma mudança nas tratativas. A assessoria não respondeu a esse novo questionamento.

Por enquanto, o audiovisual está confirmado. O que desafinou foi a comunicação.