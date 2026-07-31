CBF fecha acordo para estampar publicidade nos cartões - Foto: Reprodução

CBF fecha acordo para estampar publicidade nos cartõesFoto: Reprodução

Publicado 31/07/2026 10:40

A CBF conseguiu monetizar até a bronca. A Yelum Seguros vai estampar sua marca nos cartões amarelos usados na Série A e na Copa do Brasil. Já não bastava o jogador correr em campo vestido de outdoor de bet. Em 2026, 12 dos 20 clubes da elite começaram o campeonato com casas de apostas como patrocinadoras principais. Agora, o atleta entra com a bet no peito e pode sair com a seguradora na cara.

E, sinceramente, cartão amarelo com patrocinador passa uma sensação perigosa: vai chover advertência. Não estou dizendo que árbitro receberá meta, calma. Mas a imaginação do torcedor já entrou em campo sem VAR. Daqui a pouco, falta boba rende cartão, replay e chamada comercial. A bola pode até parar. O faturamento, jamais.