Aline Mineiro e o namorado, Nelson Mesquita Neto, são alvos de abaixo-assinado de moradores do condomínio - reprodução/ rede social

Aline Mineiro e o namorado, Nelson Mesquita Neto, são alvos de abaixo-assinado de moradores do condomínioreprodução/ rede social

Publicado 31/07/2026 08:30

Uma confusão envolvendo Aline Mineiro e o namorado, Nelson Mesquita Neto, terminou com um vizinho de 20 anos desacordado e internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações divulgadas, o rapaz teria levado cerca de 18 socos, além de chutes na cabeça e no tórax, inclusive depois de cair. Ele permanece hospitalizado e ainda não tem previsão de alta.

Aline nega ter agredido o jovem e afirma que ela e a mãe foram vítimas de ofensas e de uma tentativa de agressão. Segundo a influenciadora, o namorado entrou na confusão para protegê-las. A Polícia Civil investiga o caso, registrado inicialmente como injúria e lesão corporal.

A revolta subiu do hall para a assembleia. Moradores teriam iniciado um abaixo-assinado para pedir que Aline e o namorado deixem o condomínio. No currículo, ela já foi do Pânico, de A Fazenda e do De Férias com o Ex. Agora, se depender da vizinhança, pode estrear o De Mudança com o Síndico.