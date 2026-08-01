MC Cabelinho adotou novos hábitos durante a preparação para viver um lutador na série ‘Fúria’Letycia Miller / Brazil News
MC Cabelinho abandona os vícios de beber e de fumar
Mudança iniciada para uma série levou o cantor a abandonar o álcool e o cigarro definitivamente
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