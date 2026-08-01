MC Cabelinho adotou novos hábitos durante a preparação para viver um lutador na série ‘Fúria’ - Letycia Miller / Brazil News

MC Cabelinho adotou novos hábitos durante a preparação para viver um lutador na série ‘Fúria’Letycia Miller / Brazil News

Publicado 01/08/2026 12:00

Para interpretar o lutador Júnior Malamute na série Fúria, da Netflix, MC Cabelinho mergulhou nos treinos, adotou uma alimentação regrada e chegou a consumir dez ovos por dia. No pacote da transformação, também abandonou o álcool e o cigarro.

O que começou como preparação para o personagem virou escolha de vida. O cantor gostou das mudanças no corpo e na saúde física e mental e garante que não pretende voltar aos antigos hábitos.

O personagem era lutador. Quem levou o nocaute foram os vícios.