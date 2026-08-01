Maria Marçal enfrenta ação de R$ 2 milhões movida pela antiga gravadora - Foto: reprodução

Maria Marçal enfrenta ação de R$ 2 milhões movida pela antiga gravadoraFoto: reprodução

Publicado 01/08/2026 09:30

Maria Marçal trocou a MK Music pela Workshow, mas a despedida desafinou. A antiga gravadora move uma ação de R$ 2 milhões contra a cantora, a empresa dela e o novo escritório, alegando descumprimento contratual. No início do processo, a MK chegou a pedir que a artista depositasse a multa prevista no contrato e fosse impedida de fazer novas gravações e lançamentos. A Justiça negou o pedido urgente.

Agora, Maria Marçal Produções e Workshow já apresentaram suas defesas. A cantora, porém, ainda não foi citada pessoalmente, porque a primeira tentativa de entrega não deu certo. A MK pediu uma nova busca em outro endereço. O processo segue sem sentença e os R$ 2 milhões são, por enquanto, o valor atribuído à causa.

No repertório da briga, ‘Deixa’ virou ‘Paga’.