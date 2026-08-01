Vini Jr. brinca com José Leonardo, filho caçula de Virginia, durante a festa em Goiânia - Reprodução / Instagram

Vini Jr. brinca com José Leonardo, filho caçula de Virginia, durante a festa em GoiâniaReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2026 06:50

Virginia levou Vini Jr. ao aniversário de 3 anos de Gabriel, filho de seu irmão William Gusmão, na quinta-feira (30), em Goiânia. Teve bolo, decoração do Homem-Aranha, crianças e uma regra diferente: enquanto o casal permaneceu na festa, os celulares não estavam liberados.

A situação veio à tona porque Margareth Serrão publicou um vídeo em que William, logo após a saída dos dois, avisa aos convidados que os aparelhos estavam liberados. A gravação reforçou a informação de que Virginia teria pedido, antes de chegar, que ninguém a filmasse ao lado do jogador. O pedido, porém, não foi confirmado pelos envolvidos.

Na corte de Virginia, o protocolo parece claro: quando os intocáveis entram, os convidados guardam os celulares. A nobreza saiu, os aparelhos foram libertados e a plebe pôde voltar à própria festa.