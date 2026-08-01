A Miss Brasil Lara Marina vestiu Boreal, de Helcio Couture, e conquistou o terceiro lugar no Miss Supranationaldivulgação

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Andrei Lara
A belíssima Lara Marina conquistou ontem o terceiro lugar no Miss Supranational 2026, realizado em Nowy Scz, na Polônia. Natural de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, a brasileira chegou ao Top 5 e manteve o país entre as cinco melhores do concurso pelo quarto ano consecutivo.
Na final, Lara vestiu Boreal, criação exclusiva de Helcio Couture. Feito em tule illusion e coberto por pedrarias bordadas sobre o corpo, o vestido revelava novas cores a cada movimento. Uma verdadeira joia para uma candidata que também brilhou por conta própria.
No Brasil, o Miss Brasil Supranational é organizado pelo CNB, Concurso Nacional de Beleza, responsável também pelo Miss Brasil Mundo, que escolhe a representante brasileira para o Miss World.
A nova vencedora foi Ma. Katrina Llegado, das Filipinas. E à nossa Lara, ficam os aplausos: linda, elegante e com o Brasil no pódio. Parabéns!