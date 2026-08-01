A Miss Brasil Lara Marina vestiu Boreal, de Helcio Couture, e conquistou o terceiro lugar no Miss Supranationaldivulgação
Lara Marina brilha e leva o Brasil ao pódio do Miss Supranational
Capixaba conquistou o terceiro lugar e manteve o Brasil no Top 5 pelo quarto ano consecutivo
Lara Marina brilha e leva o Brasil ao pódio do Miss Supranational
Capixaba conquistou o terceiro lugar e manteve o Brasil no Top 5 pelo quarto ano consecutivo
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