Virginia apareceu com a barriga à mostra durante o aniversário do sobrinho em Goiânia - Foto: reprodução

Virginia apareceu com a barriga à mostra durante o aniversário do sobrinho em Goiânia Foto: reprodução

Publicado 01/08/2026 14:30

Virginia publicou, na quinta-feira (30), fotos do aniversário de Gabriel, filho de seu irmão William Gusmão, em Goiânia. Em um dos registros, apareceu ao lado de Vini Jr. e dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na legenda, colocou quatro corações. Como as crianças são três, o emoji que sobrou virou ultrassom.

A suspeita ganhou corpo em outra imagem da festa. De saia baixa e blusa amarrada, Virginia exibiu uma barriga menos chapada do que de costume. Pode ser bebê, inchaço, almoço ou apenas o corpo humano cometendo o grave delito de não parecer uma tábua durante 24 horas.

Confirmação, até agora, nenhuma. A curiosidade é que a possível gravidez começou a circular justamente depois de vir à tona que Samara Martins e Thiago Stabile, sócios de Virginia na Wepink, passaram a ser investigados em um inquérito que apura suspeita de lavagem de dinheiro ligada a uma antiga empresa do casal.

O bebê pode nem estar a caminho. Mas o novo assunto chegou em hora fértil.