Viviane Batidão e a equipe passaram por um grande susto durante o trajeto de lancha no Pará - Foto: reprodução

Viviane Batidão e a equipe passaram por um grande susto durante o trajeto de lancha no ParáFoto: reprodução

Publicado 03/08/2026 08:00

Viviane Batidão e sua equipe passaram por um grande susto na manhã de domingo, depois de um show em Oeiras do Pará. A lancha que levava o grupo para Cametá saiu da rota e bateu em árvores às margens do rio. Cinco integrantes ficaram feridos, com machucados e luxações, mas todos foram atendidos, receberam alta e passam bem.

O acidente obrigou a cantora a cancelar a apresentação que faria em Curuçá. Desta vez, o batidão saiu das caixas de som e foi parar no rio. Felizmente, terminou em alta médica, não em nota de pesar.