Viviane Batidão e a equipe passaram por um grande susto durante o trajeto de lancha no ParáFoto: reprodução
Viviane Batidão sofre acidente de lancha no Pará
Lancha com cantora e equipe bate em árvores após show no Pará; cinco pessoas ficaram feridas e receberam alta
Viviane Batidão sofre acidente de lancha no Pará
Lancha com cantora e equipe bate em árvores após show no Pará; cinco pessoas ficaram feridas e receberam alta
Anitta deixa o equilíbrio no nome e abre turnê com polêmica
Cantora transforma coreografia provocante em publicidade gratuita na estreia da ‘Equilibrivm’
Gloria Groove não estará em gravação de Thiago Aquino na Rocinha
Assessoria da artista negou participação no audiovisual ‘Nas Alturas’, marcado para este domingo
Virginia está grávida?
Barriga menos chapada e publicação com quatro corações levantaram rumores sobre um novo bebê
MC Cabelinho abandona os vícios de beber e de fumar
Mudança iniciada para uma série levou o cantor a abandonar o álcool e o cigarro definitivamente
MK cobra R$ 2 milhões de Maria Marçal após troca de gravadora
Antiga gravadora acusa a cantora e seu novo escritório de descumprimento contratual
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.