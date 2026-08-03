Anitta abriu a turnê ‘Equilibrivm’ com uma cena feita para incendiar o palco e as redesFoto: reprodução

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Andrei Lara
Anitta estreou a turnê ‘Equilibrivm’, em Porto Alegre, e voltou a transformar coreografia em assunto nacional. A performance de ‘Divino Sexual’ rendeu aplausos, sustos e a habitual reunião extraordinária do tribunal da moral, que correu para classificar tudo como baixaria.
Mas alguém realmente acredita que ela subiu ao palco sem saber exatamente o efeito da cena? Anitta não tropeça em polêmica, ela coreografa. Quanto mais gente se escandaliza, mais o vídeo circula, o nome sobe e a turnê ganha propaganda gratuita.
Quem foi ao show procurando equilíbrio leu apenas o título. O equilíbrio ficou no nome. O desequilíbrio entrou no planejamento.
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Anitta abriu a turnê ‘Equilibrivm’ com uma cena feita para incendiar o palco e as redes
Coluna do Andrei