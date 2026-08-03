Coluna do Andrei - DIVULGAÇÃO

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Publicado 03/08/2026 09:30

Luiz Bacci completa nesta segunda-feira, dia 3, 31 anos de carreira e comemora inaugurando a BNTV, seu canal no YouTube, com os primeiros boletins jornalísticos ao vivo. Depois de passar por Globo, SBT, Band e Record, o apresentador cansou de procurar espaço na grade: criou uma para chamar de sua.

A meta é transformar os 35 milhões de seguidores do grupo, responsáveis por mais de 4 bilhões de visualizações mensais, em audiência fiel. Bacci diz que está começando do zero. É um zero curioso, cercado de muitos outros.

Agora, além de apresentador, ele também é patrão, emissora e, dependendo do anunciante, até intervalo comercial.