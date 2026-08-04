Brian Johnson, vocalista do AC/DC, quase é atingido por canhão em show - Reprodução / Instagram / X

Brian Johnson, vocalista do AC/DC, quase é atingido por canhão em showReprodução / Instagram / X

Publicado 04/08/2026 10:37

Rio - Um problema em um dos equipamentos usados no palco causou tensão durante a apresentação do AC/DC em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último sábado (1º). A estrutura de um canhão cenográfico tombou perto de Brian Johnson, vocalista da banda, no Allegiant Stadium.



A falha ocorreu nos minutos finais do espetáculo, durante "For Those About to Rock (We Salute You)", faixa que costuma encerrar as apresentações do grupo. Um objeto ligado ao equipamento também foi lançado no palco e caiu próximo ao cantor, de 78 anos.



Registros feitos pelo público mostram Brian se afastar ao notar a movimentação da estrutura. Pouco depois, ele retomou sua posição e deu continuidade à música, sem paralisar o show.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A apresentação chegou ao fim sem novas ocorrências.

Assista: