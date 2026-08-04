Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em Ibiza - Reprodução Instagram

Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em IbizaReprodução Instagram

Publicado 04/08/2026 15:51 | Atualizado 04/08/2026 15:52

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Nas fotos publicadas nas redes sociais, Romana aparece aproveitando o passeio pela costa espanhola ao lado da influenciadora Carol Cola e de Jaya Petrillo, irmã do DJ Alok.Enquanto a médica descansa na Europa, Alok cumpre compromissos profissionais. No último fim de semana, o artista esteve em Nova York, nos Estados Unidos, onde se apresentou em um evento.Romana e Alok estão juntos desde 2014 e oficializaram a união cinco anos depois. O casal é pai de Ravi e Raika.