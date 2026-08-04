Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em IbizaReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Romana Novais dividiu com os seguidores, nesta terça-feira (4), novos registros das férias que passa em Ibiza, na Espanha. Para curtir o dia de sol, a médica escolheu um biquíni adornado com pedras e conchas e posou em meio à paisagem da ilha. 
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Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em Ibiza - Reprodução Instagram
Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em Ibiza - Reprodução Instagram
Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em Ibiza - Reprodução Instagram
Romana Novais aposta em biquíni de pedras e conchas durante férias em Ibiza - Reprodução Instagram


Nas fotos publicadas nas redes sociais, Romana aparece aproveitando o passeio pela costa espanhola ao lado da influenciadora Carol Cola e de Jaya Petrillo, irmã do DJ Alok.

Enquanto a médica descansa na Europa, Alok cumpre compromissos profissionais. No último fim de semana, o artista esteve em Nova York, nos Estados Unidos, onde se apresentou em um evento.

Romana e Alok estão juntos desde 2014 e oficializaram a união cinco anos depois. O casal é pai de Ravi e Raika.