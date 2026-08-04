Marcelo Serrado viveu experiência sobrenatural em viagem de carro - Reprodução/Instagram

Marcelo Serrado viveu experiência sobrenatural em viagem de carro Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 15:35

Rio - Marcelo Serrado , de 59 anos, contou uma experiência sobrenatural que passou durante uma viagem de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nesta terça-feira (4), o ator revelou um susto ao escapar de um acidente na Via Dutra graças a uma força maior.

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"Como a gente tem que acreditar nos sinais e na nossa intuição. Eu senti alguma coisa antes da viagem, falando alguma coisa no meu ouvido", iniciou o relato. O artista dirigia o veículo dentro do limite de 100 km/h quando precisou desviar para evitar uma colisão.

"Freei, o carro foi freando, freando, freando, consegui desviar do carro no acostamento e seguir, e voltei para a pista. Mas eu senti, gente, juro por Deus, assim, por tudo, que não era minha mão ali desviando do carro. Algum anjo, alguma entidade, alguma força me fez fazer isso. E eu segui em frente, e estou aqui hoje", disse.

O momento de tensão fez Marcelo Serrado refletir sobre a vida. "Como a gente tem que ouvir os sinais e saber que tem alguma coisa aí. Se você acha que não tem, amigo, comece a pensar que tem muita coisa aí que a gente não sabe explicar, que estão aqui do nosso lado, estão nos protegendo", concluiu.