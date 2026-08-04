Mulher Abacaxi diz que vai entrar na fila da adoção: ’Quero ser mãe’ - Divulgação

Mulher Abacaxi diz que vai entrar na fila da adoção: ’Quero ser mãe’Divulgação

Publicado 04/08/2026 18:01

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Segundo Marcela, o fato de ser uma mulher trans nunca diminuiu o desejo de construir uma família."Infelizmente, não posso gerar um filho por ser uma mulher trans, mas isso nunca diminuiu o meu sonho de ser mãe. Quero adotar dois irmãos, de preferência um casal. Não faço questão de que sejam recém-nascidos e não me importa a cor. Quero olhar nos olhos deles e sentir que existe uma conexão", declarou.A influenciadora contou que, durante muito tempo, acreditou que precisava alcançar uma estabilidade financeira ainda maior antes de dar esse passo. Agora, porém, decidiu que não quer mais adiar esse projeto."Sempre achei que precisava estar totalmente preparada financeiramente, mas percebi que, se continuar esperando o momento perfeito, ele talvez nunca chegue. Já tenho 52 anos e sinto que chegou a hora de realizar esse desejo", afirmou.Marcela também criticou a burocracia do processo de adoção no Brasil. Na avaliação dela, a demora acaba prejudicando tanto quem deseja adotar quanto as crianças que aguardam por uma família."É tudo muito demorado. Existem milhares de crianças em abrigos esperando por uma família e muitas pessoas, como eu, prontas para oferecer amor, cuidado e uma nova história. Já comecei a separar todos os documentos exigidos", disse.Para dar entrada no processo de habilitação à adoção, é necessário apresentar documentos como identidade, CPF, comprovantes de renda e residência, certidões, atestado médico e antecedentes criminais, além de passar pelas etapas de avaliação previstas pela Justiça.