Monique Evans surge com rosto enfaixado - Reprodução Instagram

Monique Evans surge com rosto enfaixadoReprodução Instagram

Publicado 04/08/2026 17:03

Rio - Monique Evans voltou a atualizar os seguidores sobre a recuperação da cirurgia de lifting facial realizada há quatro dias. Nesta terça-feira (4), a modelo apareceu nas redes sociais usando uma bandagem no rosto, técnica conhecida como taping, utilizada para auxiliar no processo de cicatrização.

Bem-humorada, Monique brincou com a nova aparência ao lembrar um episódio recente em que teve dificuldades com o reconhecimento facial de um banco.



"Agora mesmo que o banco não vai me reconhecer. O que eu vou fazer da minha vida?", disse.



Em seguida, a apresentadora aproveitou para tranquilizar os fãs e garantiu que a fase faz parte da recuperação. "Vou ficar com o rosto lindo. Não se assustem", afirmou.



Mais cedo, Monique contou que está otimista com o resultado do procedimento, embora saiba que o resultado definitivo ainda levará alguns dias para aparecer.



"Eu tô topando tudo, porque depois do que eu fiz e não senti nada... topo qualquer parada", declarou.



Aos 69 anos, Monique segue compartilhando com os seguidores as etapas do pós-operatório desde que passou pela cirurgia estética.