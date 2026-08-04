Monique Evans surge com rosto enfaixadoReprodução Instagram
"Agora mesmo que o banco não vai me reconhecer. O que eu vou fazer da minha vida?", disse.
Em seguida, a apresentadora aproveitou para tranquilizar os fãs e garantiu que a fase faz parte da recuperação. "Vou ficar com o rosto lindo. Não se assustem", afirmou.
Mais cedo, Monique contou que está otimista com o resultado do procedimento, embora saiba que o resultado definitivo ainda levará alguns dias para aparecer.
"Eu tô topando tudo, porque depois do que eu fiz e não senti nada... topo qualquer parada", declarou.
Aos 69 anos, Monique segue compartilhando com os seguidores as etapas do pós-operatório desde que passou pela cirurgia estética.
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