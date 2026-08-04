Gabriel Medina revelou perda do bebê que esperava com Isabella ArantesReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Isabella Arantes desabafou sobre a perda do primeiro filho que esperava com Gabriel Medina, nesta terça-feira (4). A influenciadora divulgou um texto no Instagram Stories relatando o momento delicado vivido apenas cinco dias após oficializar a união com o surfista em uma cerimônia no litoral de São Paulo.
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Isabella Arantes - Reprodução/Instagram
Isabella Arantes e Gabriel Medina se casaram na última semana - Reprodução/Instagram
Isabella Arantes desabafou sobre perda gestacional - Reprodução/Instagram
Gabriel Medina revelou perda do bebê que esperava com Isabella Arantes - Reprodução/Instagram
"Nosso coração precisa de um tempo. Estamos vivendo dias de silêncio, cura e confiança em Deus. Temos sentido seu amor nos sustentando e nos confortando. Somos profundamente gratos à nossa família, aos nossos amigos e a todos que estiveram ao nosso lado neste momento tão difícil", afirmou. 
A influenciadora declarou que o casal precisa de espaço para enfrentar o luto. "Neste momento, pedimos apenas compreensão e respeito ao nosso tempo. Em breve estaremos de volta. Que Deus continue nos fortalecendo e abençoando a vida de cada um de vocês". 
Ao site GE, Gabriel Medina revelou a perda do bebê aos três meses de gestação. O surfista contou que um exame morfológico constatou que a gravidez não avançou da fase fetal. Já nas redes sociais, ele compartilhou um publicação com os dizeres: "Tenha fé, não se apresse", em inglês.