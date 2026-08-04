Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo anunciaram noivado Reprodução/Instagram
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Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo anunciaram noivado Reprodução/Instagram
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Mell Muzzillo anuncia noivado com Marcello Melo Jr
Juntos desde 2024, atores revelaram a notícia em vídeo publicado nesta terça-feira (4)
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