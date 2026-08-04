Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo anunciaram noivado - Reprodução/Instagram

Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo anunciaram noivado Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 18:55

Rio - Mell Muzzillo , de 21 anos, revelou nesta terça-feira (4) que ficou noiva de Marcello Melo Jr, de 38. Os atores compartilharam um vídeo inspirado nos personagens José Bento e Ritinha, interpretados por eles no remake de "Renascer" (2024), da TV Globo, para contar a novidade.

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"Da ficção para a vida real... Um novo capítulo da nossa história. Estamos noivos", escreveu ela. "Eu vou casar", afirmou o ator.

A notícia foi celebrada pelos seguidores de Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. "A vida sorriu. Toda a felicidade do mundo pra vocês", desejou um perfil. "É o casal mais lindo que existe", elogiou outro. "Felicidades nesse novo ciclo", comentou um terceiro.

Os boatos sobre o romance dos artistas começaram em setembro de 2024, quando eles foram vistos juntos na área VIP do Rock in Rio. O casal assumiu a relação amorosa em novembro do mesmo ano ao surgirem de mãos dadas no lançamento da terceira temporada da série "Arcanjo Renegado".