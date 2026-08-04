Bruna Furlan comemorou fim das sessões de radioterapiaReprodução/Instagram
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega faz última sessão de radioterapia
Bruna Furlan desabafou sobre a felicidade em concluir o tratamento contra o câncer de mama
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