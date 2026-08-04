Bruna Furlan comemorou fim das sessões de radioterapia - Reprodução/Instagram

Bruna Furlan comemorou fim das sessões de radioterapiaReprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 21:00

Rio - Bruna Furlan , de 25 anos, compartilhou um texto nas redes sociais após realizar a 15ª e última sessão de radioterapia. Nesta terça-feira (4), a neta de Carlos Alberto de Nóbrega relembrou o medo que sentiu no começo do tratamento.

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"No dia da minha primeira rádio, eu me lembro de ter chegado muito assustada. Eu estava me sentindo sozinha, cansada, ansiosa; chorei durante a sessão. Mas teve um momento muito especial, que no meio de tanta coisa passando na minha cabeça, a Eli e a Nat me fizeram rir, e por um segundo, eu me senti mais leve", contou.

A influenciadora comentou sobre a força que as profissionais de saúde lhe deram ao longo do processo. "A radioterapia é um processo bem cansativo, que domina sua rotina por completo. Mas eu posso facilmente dizer que foi a parte mais leve até agora. E isso é um mérito do time incrível que me cercou ao longo desses dias".

"Hoje eu termino a radioterapia (e o tratamento todo, mas depois falo sobre isso) com muita felicidade, mas eu estaria mentindo se dissesse que não vou sentir falta de ver essas mulheres incríveis, que se tornaram minhas amigas, todos os dias. Vou carregar cada uma de vocês no meu coração, para sempre", finalizou.

Bruna Furlan recebeu o diagnóstico do câncer de mama em dezembro de 2025. A influenciadora foi submetida a sessões de quimioterapia e novos exames indicaram a remissão da doença em abril deste ano.