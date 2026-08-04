Luma Cesar e Ed Beccle anunciaram chegada de Arthur - Reprodução/Instagram

Luma Cesar e Ed Beccle anunciaram chegada de Arthur Reprodução/Instagram

Publicado 04/08/2026 19:54

Rio - Veio ao mundo, nesta terça-feira (4), Arthur, primeiro neto de Cesar Filho e Elaine Mickely . O bebê é fruto do casamento de Luma Cesar com o empresário inglês Ed Beccle. A filha do apresentador compartilhou registros do parto do recém-nascido nas redes sociais.

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"Indescritível... Arthur, como nós te amamos", escreveu na legenda.

A chegada do novo integrante da família gerou comentários dos famosos. "Que benção! Bem-vindo, Arthur", afirmou Larissa Manoela. "Bem-vindo ao amor incondicional", escreveu Adriane Galisteu. "Seja bem-vindo, Arthur... Que seja benção demais na vida de vocês todo dia", disse Gustavo Mioto. "Ah, meus amores. Feliz demais por vocês! Que Deus abençoe", desejou Ticiane Pinheiro.

Luma Cesar oficializou a união com Ed Beccle em uma cerimônia luxuosa realizada no Carmel Taíba Resort, no Ceará, em fevereiro de 2025.