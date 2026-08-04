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Famosos prestigiam a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo
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Famosos prestigiam a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo

Cerimônia reúne nomes do cinema brasileiro no Theatro Municipal e tem 'O Agente Secreto' como o filme mais indicado da noite

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Rio - A 25ª edição do Prêmio Grande Otelo reúne artistas e profissionais do audiovisual na noite desta terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Promovida pela Academia Brasileira de Cinema, a premiação é considerada a principal do setor no país e celebra os destaques da produção nacional.
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A cerimônia é comandada por Marieta Severo e Silvia Buarque e conta com uma apresentação especial de Ney Matogrosso na abertura.

O grande destaque desta edição é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que lidera a disputa com 18 indicações. O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme ao lado de Homem com H, Manas, O Filho de Mil Homens e O Último Azul.
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