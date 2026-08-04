Publicidade
Famosos prestigiam a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo
Cerimônia reúne nomes do cinema brasileiro no Theatro Municipal e tem 'O Agente Secreto' como o filme mais indicado da noite
Rio - A 25ª edição do Prêmio Grande Otelo reúne artistas e profissionais do audiovisual na noite desta terça-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Promovida pela Academia Brasileira de Cinema, a premiação é considerada a principal do setor no país e celebra os destaques da produção nacional.
A cerimônia é comandada por Marieta Severo e Silvia Buarque e conta com uma apresentação especial de Ney Matogrosso na abertura.
O grande destaque desta edição é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que lidera a disputa com 18 indicações. O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme ao lado de Homem com H, Manas, O Filho de Mil Homens e O Último Azul.
O grande destaque desta edição é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que lidera a disputa com 18 indicações. O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme ao lado de Homem com H, Manas, O Filho de Mil Homens e O Último Azul.
Celebridades
Famosos prestigiam a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo
Cerimônia reúne nomes do cinema brasileiro no Theatro Municipal e tem 'O Agente Secreto' como o filme mais indicado da noite
Celebridades
Jojo Todynho faz nova cirurgia estética após perder cerca de 90 kg
Influenciadora passou por um procedimento para definir o contorno das pernas e já recebeu alta para continuar a recuperação em casa
Celebridades
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega faz última sessão de radioterapia
Bruna Furlan desabafou sobre a felicidade em concluir o tratamento contra o câncer de mama
Celebridades
Nasce primeiro neto de Cesar Filho e Elaine Mickely
Luma Cesar anunciou chegada de Arthur, fruto da união com Ed Beccle, nesta terça-feira (4)
Celebridades
Karoline Lima mostra cabelo natural antes de colocar mega hair
Influenciadora exibiu o comprimento dos fios, a colocação do aplique e brincou sobre a 'energia' do novo visual
Celebridades
Mell Muzzillo anuncia noivado com Marcello Melo Jr
Juntos desde 2024, atores revelaram a notícia em vídeo publicado nesta terça-feira (4)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.