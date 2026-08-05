Flay submeteu álbum 'Sertões' ao Grammy Latino 2026 - Reprodução / Instagram

Flay submeteu álbum 'Sertões' ao Grammy Latino 2026 Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 10:11 | Atualizado 05/08/2026 12:13

"Para sua consideração, Grammy Latino 2026. Gente, isso realmente está saindo da minha boca: o álbum 'Sertões' está elegível ao Grammy Latino 2026. (...) O Grammy Latino é o grande sonho da minha vida, da minha carreira, da minha história, da minha jornada profissional", declarou.Ao longo do desabafo, a ex-BBB explicou que o projeto nasceu com a proposta de valorizar a cultura nordestina e o modo de vida do interior. "Hoje ele me dá uma direção linda de que estou deixando algo no mundo com real significado, além de mim mesma, além do meu ego, além das minhas vontades. Eu estou falando de um povo, de uma identidade cultural."

Segundo Flay, "Sertões" busca retratar a região a partir da vivência de quem nasceu ali. "Não é uma obra contemporânea que tenta ser uma obra raiz, ele é realmente um álbum de música raiz feito por jovens artistas nordestinos."A cantora também relembrou que recebeu questionamentos por gravar um álbum com influências sertanejas sendo paraibana. "Sim, eu posso cantar música sertaneja, porque existem vários tipos de sertões," declarou.A artista destacou ainda que o trabalho é majoritariamente autoral e reúne participações especiais de nomes como Elba Ramalho, Galego Aboiador, Mago de Tarso e Mariana Fagundes. Ela explicou que o álbum foi lançado em atos, passando por temas como a vaquejada, as riquezas do interior e a união entre diferentes tradições sertanejas. "É um álbum que fala de fé, de pertencimento, de identidade, do homem do campo, da consciência de voar como um carcará pelo mundo inteiro, mas nunca esquecer as suas raízes," descreveu Flay.Em outro trecho, Flay contou que a produção levou cerca de um ano e envolveu compositores, músicos e produtores nordestinos. "Chegar nesse momento e ser notado pelo Grammy Latino 2026 é uma direção divina. É um presente do céu para a minha carreira ainda em vida."Apesar da comemoração, a publicação gerou comentários de internautas esclarecendo que a artista ainda não foi indicada à premiação, apenas submeteu o álbum para análise da Academia Latina da Gravação. "Você não foi indicada a nada. Só submeteu o álbum pra análise técnica. Cumprir requisito não é sinônimo de aclamação", escreveu um usuário. Outro comentou: "Eles apenas aceitaram que você submeteu o seu trabalho para análise. Talvez agora eles analisem e quem sabe possa ser indicada."Nos comentários da publicação, Flay também recebeu mensagens de apoio de amigos e artistas. "Parabéns meu amor! Você merece. Tenho orgulho de você", escreveu a atriz Catherine Bascoy.