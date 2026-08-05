André Lamoglia celebra 29 anos - Reprodução/Instagram

André Lamoglia celebra 29 anosReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 09:44

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“04/08 obrigado, vida!”, escreveu ele na legenda da publicação. As imagens mostraram momentos da festa e a presença de pessoas próximas ao artista.Jade também prestou uma homenagem ao namorado. “Dia do meu amor. Te amo”, declarou a atriz e influenciadora, que ainda presenteou André com um item de uma grife francesa. Em outro registro, ele apareceu com uma sacola da marca.Antes da celebração, os dois foram fotografados na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. O casal trocou beijos e abraços, além de caminhar de mãos dadas pela orla.