Rihanna e A$AP Rocky protagonizam dança sensual em eventoReprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Rihanna, de 38 anos, e A$AP Rocky, de 37, elevaram a temperatura ao dançarem de maneira sensual em uma noitada em Barbados, nesta terça-feira (4). Registros do momento foram compartilhados pela própria cantora no Instagram Stories e viralizaram nas redes sociais. 
Não demorou muito para os internautas reagirem às imagens. "Gente a Rihanna e o A$ap Rocky quase indo para mais um filho", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Rihanna e Rocky se divertindo na balada", disse outro. "Rihanna realmente enfiou a cabeça pelas grades só pra rebolar", destacou uma terceira pessoa. 
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Juntos desde 2020, Rihanna e A$AP Rocky têm três filhos, RZA, Riot e Rocki. Na última segunda (3), a cantora esteve no Carnaval de Barbados e desfilou no bloco Aura, comandado por seu irmão, Rorrey Fenty. Para a festa, a artista escolheu uma fantasia coberta por pedrarias, com detalhes brilhantes e um adorno de cabeça. 