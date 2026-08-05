Rihanna e A$AP Rocky protagonizam dança sensual em evento - Reprodução de vídeo

Rihanna e A$AP Rocky protagonizam dança sensual em eventoReprodução de vídeo

Publicado 05/08/2026 09:58 | Atualizado 05/08/2026 09:59

Rio - Rihanna, de 38 anos, e A$AP Rocky, de 37, elevaram a temperatura ao dançarem de maneira sensual em uma noitada em Barbados, nesta terça-feira (4). Registros do momento foram compartilhados pela própria cantora no Instagram Stories e viralizaram nas redes sociais.

Rihanna via Instagram



“My X in the studio“ pic.twitter.com/IDNB97FBS5 — Fenty Headlines (@FentyHeadlines) August 5, 2026

Não demorou muito para os internautas reagirem às imagens. "Gente a Rihanna e o A$ap Rocky quase indo para mais um filho", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Rihanna e Rocky se divertindo na balada", disse outro. "Rihanna realmente enfiou a cabeça pelas grades só pra rebolar", destacou uma terceira pessoa.

Juntos desde 2020, Rihanna e A$AP Rocky têm três filhos, RZA, Riot e Rocki. Na última segunda (3), a cantora esteve no Carnaval de Barbados e desfilou no bloco Aura, comandado por seu irmão, Rorrey Fenty. Para a festa, a artista escolheu uma fantasia coberta por pedrarias, com detalhes brilhantes e um adorno de cabeça.



