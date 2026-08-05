Bruno Gagliasso - Reprodução / Instagram

Bruno GagliassoReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 11:43

Bruno Gagliasso reclama após encontrar uma unidade do McDonald’s fechada 10 minutos mais cedo. pic.twitter.com/2SGq1mPvRv — FOFOQUEI (@fofoquei) August 5, 2026

A publicação repercutiu e dividiu opiniões. Enquanto parte dos usuários considerou válida a reclamação sobre o descumprimento do horário, outros saíram em defesa dos funcionários e apontaram que a equipe ainda precisaria limpar e organizar o local antes de deixar o trabalho."Pediu fim da escala 6×1 para comprometer o emprego de funcionários que precisam arrumar o local antes de sair às 23h em ponto para não perder o ônibus? Volte lá e peça desculpas", escreveu uma internauta."10 minutos pode significar perder o último ônibus para casa. E agora, por sua culpa, pode significar perder o emprego. Parabéns!", declarou outra pessoa. Outro usuário deu uma resposta direta ao ator: "Da próxima vez, chega mais cedo".