Bruno GagliassoReprodução / Instagram
Nos stories do Instagram, o ator mostrou que estava em frente ao estabelecimento, localizado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. "Fecharam 10 minutos mais cedo", escreveu na legenda.
Em seguida, Bruno questionou o horário de funcionamento divulgado pela loja. "Dizendo que é até às 23h, mas, na verdade, fecha 22h50, porque eles resolveram fechar mais cedo", afirmou. Ele também marcou o perfil oficial da empresa e acrescentou um emoji de sinal negativo.
Bruno Gagliasso reclama após encontrar uma unidade do McDonald’s fechada 10 minutos mais cedo. pic.twitter.com/2SGq1mPvRv— FOFOQUEI (@fofoquei) August 5, 2026
A publicação repercutiu e dividiu opiniões. Enquanto parte dos usuários considerou válida a reclamação sobre o descumprimento do horário, outros saíram em defesa dos funcionários e apontaram que a equipe ainda precisaria limpar e organizar o local antes de deixar o trabalho.
"Pediu fim da escala 6×1 para comprometer o emprego de funcionários que precisam arrumar o local antes de sair às 23h em ponto para não perder o ônibus? Volte lá e peça desculpas", escreveu uma internauta.
"10 minutos pode significar perder o último ônibus para casa. E agora, por sua culpa, pode significar perder o emprego. Parabéns!", declarou outra pessoa. Outro usuário deu uma resposta direta ao ator: "Da próxima vez, chega mais cedo".
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