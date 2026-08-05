Solange Bezerra voltou a falar sobre a prisão preventiva da filha, Deolane Bezerra, em perfil do Instagram - Reprodução / Instagram

Solange Bezerra voltou a falar sobre a prisão preventiva da filha, Deolane Bezerra, em perfil do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 11:22





Nos stories do Instagram, a mãe da influenciadora publicou um vídeo de Deolane ao som da música "Eu Não Desisto", de Jesséh Aguiar, e demonstrou confiança na libertação da filha. "Pode ter certeza que essa batalha Ele [Deus] está trabalhando no silêncio e sairás honrada como sempre", escreveu Solange. Rio - Solange Bezerra voltou a se manifestar nas redes sociais sobre a prisão preventiva da filha , Deolane Bezerra, que está detida desde maio na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, no âmbito da Operação Vérnix.Nos stories do Instagram, a mãe da influenciadora publicou um vídeo de Deolane ao som da música "Eu Não Desisto", de Jesséh Aguiar, e demonstrou confiança na libertação da filha. "Pode ter certeza que essa batalha Ele [Deus] está trabalhando no silêncio e sairás honrada como sempre", escreveu Solange.

LEIA MAIS: Agora tudo faz sentido: delegada do caso Deolane já mira as urnas



A publicação acontece poucos dias depois dela



"Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque sei que estão correndo atrás de tudo que eu preciso provar. (...) Eu quero que a senhora descanse, fique calma e seja forte e acredite: 'esse mal é para o bem'. Afinal já é a terceira vez que invadem a minha vida tentando me destruir. Permaneçam acreditando e confiando, é o nosso dever, somos filhos amados, nunca fomos desamparados.", escreveu.



A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a investigação, Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021. A publicação acontece poucos dias depois dela divulgar uma carta escrita por Deolane na prisão. Na mensagem, a advogada agradeceu o apoio da família durante o período de detenção."Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque sei que estão correndo atrás de tudo que eu preciso provar. (...) Eu quero que a senhora descanse, fique calma e seja forte e acredite: 'esse mal é para o bem'. Afinal já é a terceira vez que invadem a minha vida tentando me destruir. Permaneçam acreditando e confiando, é o nosso dever, somos filhos amados, nunca fomos desamparados.", escreveu.A Operação Vérnix cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a investigação, Deolane recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021.

A análise financeira apontou transferências fracionadas destinadas às contas da influenciadora, incluindo repasses que, somados, chegaram perto de R$ 700 mil. A defesa de Deolane sustenta que todos os valores têm origem lícita.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa