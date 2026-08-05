Caroline Dallarosa abriu caixinha de perguntas no Instagram depois de anunciar gravidez aos seguidores - Reprodução / Instagram

Caroline Dallarosa abriu caixinha de perguntas no Instagram depois de anunciar gravidez aos seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 12:57 | Atualizado 05/08/2026 13:29

Rio - Um dia após anunciar que está grávida da primeira filha, Lia, Caroline Dallarosa abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e respondeu às principais curiosidades dos seguidores. A atriz, conhecida por papéis em novelas como "Malhação" e "Além da Ilusão", da TV Globo, revelou que está entrando na 30ª semana de gestação e explicou por que manteve a gravidez em segredo.

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"Vamos lá, ano novo eu fiquei naqueles dias, que inclusive foi minha última menstruação. No final de janeiro fizemos a dona Lia (não dá pra saber o dia porque eu e o pai estávamos empolgados, descobrimos ela em fevereiro, descobri na verdade com muito pouco tempo de gestação. Então agora estou entrando na 30ª semana, ela está prevista pro dia 13 de outubro (inclusive é o dia do papaizinho dela)", contou.



A atriz também revelou que a descoberta da gravidez aconteceu de forma inesperada. "Minha menstruação atrasou e achei que era coisa da minha cabeça, então fiz o teste achando que ia ficar 'tranquila' e ia descer, pois bem, positivou, entrei em estado de choque. Se não fosse o papai da Lia, provavelmente eu estaria em choque no banheiro até agora." "Vamos lá, ano novo eu fiquei naqueles dias, que inclusive foi minha última menstruação. No final de janeiro fizemos a dona Lia (não dá pra saber o dia porque eu e o pai estávamos empolgados, descobrimos ela em fevereiro, descobri na verdade com muito pouco tempo de gestação. Então agora estou entrando na 30ª semana, ela está prevista pro dia 13 de outubro (inclusive é o dia do papaizinho dela)", contou.A atriz também revelou que a descoberta da gravidez aconteceu de forma inesperada. "Minha menstruação atrasou e achei que era coisa da minha cabeça, então fiz o teste achando que ia ficar 'tranquila' e ia descer, pois bem, positivou, entrei em estado de choque. Se não fosse o papai da Lia, provavelmente eu estaria em choque no banheiro até agora."

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Questionada sobre como conseguiu esconder a gestação por tanto tempo, Caroline explicou que a barriga demorou a aparecer. "Quem me conhece mais acabou desconfiando. Jurei que não ia dar barrigão e olha só, me enganei", brincou.



Ela disse ainda que decidiu preservar esse momento da vida pessoal. "Queria ter uma gestação tranquila, a internet tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo muita gente ruim também. Não queria que nada atrapalhasse esse momento. O papai da neném também não é figura pública, então resolvi blindar ele também."



A viagem recente para a Disney, que chamou atenção dos fãs, também teve um motivo especial. Ao ser perguntada se o passeio incluiu compras para a bebê, Caroline respondeu com bom humor: "Enxoval também." Sobre a gestação, a atriz afirmou que passou praticamente todo o período sem sintomas. "Não tive absolutamente nada, até a barriga aparecer não me sentia grávida. Passei impecavelmente bem a gestação, só agora que ando mais cansada, mas por conta do barrigão e por não dormir direito."



Na manhã desta quarta-feira (5), Caroline voltou às redes sociais para agradecer o carinho recebido após anunciar a gravidez e disse ter se surpreendido com a repercussão da notícia. "Estou muito feliz de poder voltar a falar nos meus stories (...) Descobri que eu sou mais amada nessa internet do que eu imaginava. Estou muito feliz também com o carinho que vocês estão tendo com a minha filhota", afirmou. Questionada sobre como conseguiu esconder a gestação por tanto tempo, Caroline explicou que a barriga demorou a aparecer. "Quem me conhece mais acabou desconfiando. Jurei que não ia dar barrigão e olha só, me enganei", brincou.Ela disse ainda que decidiu preservar esse momento da vida pessoal. "Queria ter uma gestação tranquila, a internet tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo muita gente ruim também. Não queria que nada atrapalhasse esse momento. O papai da neném também não é figura pública, então resolvi blindar ele também."A viagem recente para a Disney, que chamou atenção dos fãs, também teve um motivo especial. Ao ser perguntada se o passeio incluiu compras para a bebê, Caroline respondeu com bom humor: "Enxoval também." Sobre a gestação, a atriz afirmou que passou praticamente todo o período sem sintomas. "Não tive absolutamente nada, até a barriga aparecer não me sentia grávida. Passei impecavelmente bem a gestação, só agora que ando mais cansada, mas por conta do barrigão e por não dormir direito."Na manhã desta quarta-feira (5), Caroline voltou às redes sociais para agradecer o carinho recebido após anunciar a gravidez e disse ter se surpreendido com a repercussão da notícia. "Estou muito feliz de poder voltar a falar nos meus stories (...) Descobri que eu sou mais amada nessa internet do que eu imaginava. Estou muito feliz também com o carinho que vocês estão tendo com a minha filhota", afirmou.

A atriz também disse que, apesar de esperar comentários, não imaginava a proporção. "Eu sabia que ia dar um burburinho e tudo mais, mas eu não imaginava que vocês iam travar meu celular. Estou muito feliz, não pelo engajamento, mas por tanto carinho. Então é isso, vou mostrar agora tudo, vou falar pra vocês, vou tentar ser o mais real possível", completou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa