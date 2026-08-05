Rafael CardosoReprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Rafael Cardoso agradeceu o apoio da família durante o tratamento contra a dependência de álcool e drogas. O ator, de 40 anos, passou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação e publicou uma homenagem aos familiares nesta terça-feira (4), nas redes sociais.
"Família, sempre família! É quem sangra contigo, quem dá abrigo, não somente olha o próprio umbigo... Um dia eu vi e não quis enxergar. Hoje escolho seguir com quem é de verdade! Só agradeço", escreveu ele, ao marcar as primas Aline e Alessandra.
Em entrevista recente ao "Domingo Espetacular", da Record, Rafael afirmou que, desta vez, iniciou um processo efetivo de recuperação. Segundo o artista, as experiências anteriores se limitaram a períodos sem o uso das substâncias.
"Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", declarou.
O ator contou que procurou ajuda depois de uma recaída e admitiu que enfrentou um dos momentos mais delicados de sua vida. Ele também falou sobre o medo de perder a relação com os filhos e o respeito das pessoas próximas.
"Pensei que ia morrer sozinho, perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Já tinha perdido o respeito por mim", desabafou.
Rafael também relatou as dificuldades enfrentadas durante a internação. "Foram dias difíceis, não tive crise de abstinência física, mas o mental me abateu bastante", lembrou.
O artista afirmou que sente orgulho por ter pedido ajuda e que deseja reconstruir os vínculos familiares. Ele revelou ainda que pediu desculpas à ex-esposa, Mari Bridi, e à ex-sogra, Sônia Bridi. De acordo com o ator, as duas já haviam sugerido que ele procurasse tratamento.
"Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. E tenho muito carinho, muito amor por elas", disse.
Rafael Cardoso e Mari Bridi anunciaram a separação em 2022, após cerca de 15 anos de relacionamento. Depois do término, os dois enfrentaram disputas judiciais relacionadas à separação e aos filhos, Aurora e Valentim.