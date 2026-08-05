Rafael Cardoso - Reprodução/Instagram

Rafael CardosoReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 12:38 | Atualizado 05/08/2026 12:39

"Família, sempre família! É quem sangra contigo, quem dá abrigo, não somente olha o próprio umbigo... Um dia eu vi e não quis enxergar. Hoje escolho seguir com quem é de verdade! Só agradeço", escreveu ele, ao marcar as primas Aline e Alessandra.

Em entrevista recente ao "Domingo Espetacular", da Record, Rafael afirmou que, desta vez, iniciou um processo efetivo de recuperação. Segundo o artista, as experiências anteriores se limitaram a períodos sem o uso das substâncias.

"Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação", declarou.

O ator contou que procurou ajuda depois de uma recaída e admitiu que enfrentou um dos momentos mais delicados de sua vida. Ele também falou sobre o medo de perder a relação com os filhos e o respeito das pessoas próximas.

"Pensei que ia morrer sozinho, perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Já tinha perdido o respeito por mim", desabafou.

Rafael também relatou as dificuldades enfrentadas durante a internação. "Foram dias difíceis, não tive crise de abstinência física, mas o mental me abateu bastante", lembrou.

O artista afirmou que sente orgulho por ter pedido ajuda e que deseja reconstruir os vínculos familiares. Ele revelou ainda que pediu desculpas à ex-esposa, Mari Bridi, e à ex-sogra, Sônia Bridi. De acordo com o ator, as duas já haviam sugerido que ele procurasse tratamento.

"Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. E tenho muito carinho, muito amor por elas", disse.

Rafael Cardoso e Mari Bridi anunciaram a separação em 2022, após cerca de 15 anos de relacionamento. Depois do término, os dois enfrentaram disputas judiciais relacionadas à separação e aos filhos, Aurora e Valentim.