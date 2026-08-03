Ator relata perda de dignidade - Reprodução de vídeo / Record TV

Ator relata perda de dignidadeReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 03/08/2026 07:01

Rio - Após deixar uma clínica de reabilitação , Rafael Cardoso deu detalhes da internação e falou sobre a luta contra o álcool e as drogas em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record. Aos 40 anos, o ator reconheceu que esta é a primeira vez na vida que entrou em recuperação.

"Eu, hoje, estou orgulhoso de mim. Orgulhoso porque o pilar da minha recuperação é a honestidade. Se eu for desonesto comigo, acabou. Achei que eu ia morrer sozinho, que eu ia perder o respeito dos meus filhos, eu ia perder o respeito de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo", desabafou.

Ele ainda comentou o preço do vício na vida dele. "É você perder tudo, a dignidade, perder a sua consciência de quem você é. Porque quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia: 'De novo nesse lugar?'".



Cardoso passou por 45 dias de internação. "Foram dias difíceis no início, não tive crise de abstinência física, mas o mental me bateu bastante. O mais difícil era não ter contato com a família... Os dois primeiros dias foram os que eu mais precisei de calmante, tomei mais regulador de humor, remédio para dormir. A cabeça ainda estava bagunçada."

Conhecido por trabalho em novelas como "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017), Rafael leu o trecho de uma carta que fez na clínica. "Relendo, consigo sentir exatamente o que estava sentindo na hora: alívio. Alívio de estar comigo e feliz na minha própria companhia. Era sempre uma anestesia: da dopamina fácil com o celular, com o álcool, com a cocaína, com mulher. Passei por todos esses processos na minha vida."

Ele explicou que decidiu se internar depois de notar que havia chegado em uma situação extrema. "Quando eu estava sozinho, aí os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'cara, chega, não quero mais'."

Questionado por Roberto Cabrini, o ator revelou se reestabeleceu a relação com a ex-mulher, Mari Bridi, mãe dos filhos dele, Aurora e Valentim, com quem travou uma batalha na Justiça, que envolveu medidas protetivas e disputas pelo convívio com os filhos, e a ex-sogra, Sônia Bridi.

Rafael disse que enviou mensagem de dia das mães para as duas. "Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse... E eu tenho muito carinho, muito amor por elas. por elas terem cuidado de mim. Isso não morre são 16 anos de convivência", declarou ele, que também é pai de Helena, fruto do antigo relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

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