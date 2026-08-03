Lucas Leto vive o médico Vitor em 'Por Você' - Globo / Fábio Rocha

Lucas Leto vive o médico Vitor em 'Por Você'Globo / Fábio Rocha

Publicado 03/08/2026 05:00



Rio - Após o sucesso como Sardinha no remake de "Vale Tudo" e a participação na "Dança dos Famosos", Lucas Leto assume um novo papel de destaque na Globo. O ator interpretará Vitor em "Por Você", que estreia em agosto no lugar de "Coração Acelerado", na faixa das 19h. Na trama, ele vive um médico residente brilhante, exigente e impulsivo, que enfrenta os limites físicos e emocionais da profissão.

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"O primeiro conflito do Dr. Vitor é dele com ele mesmo, ele se cobra muito, talvez ele veja a medicina como a única forma de vencer na vida. E para ser o melhor, ele faz o que tiver que ser feito. Ele é impulsivo e rígido, mas tem um coração bom, e isso vai guiar ele", adianta o artista.



Para construir o personagem, Lucas acompanhou a rotina de um amigo médico e observou de perto a relação dos profissionais com os pacientes. "Eu fiz laboratório com um amigo que é médico cirurgião, acompanhei ele, tirei dúvidas, observei o trabalho. Aprendi principalmente que os médicos se envolvem emocionalmente com os pacientes mais do que eu imaginava. A melhora ou piora de um paciente pode influenciar diretamente a cabeça do médico."



Vitor faz parte do núcleo hospitalar da protagonista Bela, vivida por Sheron Menezzes. Além dos desafios da residência, ele tenta conciliar a carreira com o relacionamento com Leandra, personagem de Giovanna Grigio. A paixão dos dois pela profissão fortalece o vínculo, mas também provoca afastamentos.



"Ele ama muito a Leandra, mas a carreira de médico é a vida dele. Os dois carregam esse amor incondicional pela medicina, e é aí que eles se encontram, mas também onde às vezes se afastam. Muitas vezes, ele precisa escolher entre o amor por ela e o amor pela profissão. Tomara que fique com os dois amores (risos)", torce.



O papel também marca o reencontro de Lucas com Sheron Menezzes. Os dois já trabalharam juntos em "Bom Sucesso" (2019) e "Juntas e Separadas" (2026). Na nova novela, Vitor admira Bela e reconhece a importância da médica dentro do hospital. "É o meu terceiro trabalho com a Sheron. O Vitor reconhece a importância e representação da doutora Bela, ele tem uma imensa admiração e respeito por ela. Assim é a minha relação de amizade com a Sheron. A gente faz palhaçada o dia inteiro, nós fazemos muita graça entre uma cena e outra."



Para o artista, interpretar um médico negro em uma novela de grande alcance também amplia as referências apresentadas ao público. "É o caminho natural a ser seguido pela televisão, há doutores e doutoras pretos no Brasil, e isso precisa ser representado. A televisão cria imaginários, então uma criança negra precisa ver que ela também pode ser médica ou médico."



A escalação em "Por Você" reforça o espaço conquistado pelo ator na emissora. Em 2025, ele ganhou projeção nacional como Sardinha, amigo de Solange, personagem de Alice Wegmann, em "Vale Tudo". Depois, integrou o elenco da "Dança dos Famosos" e apresentou transmissões de festivais musicais na Globo. "Com certeza, tenho recebido responsabilidades cada vez maiores, e eu me sinto grato aos profissionais que confiam no meu trabalho, aos personagens complexos, com camadas, que me fazem pesquisar, suar, sorrir, chorar e fazer o que tiver que ser feito para contar a história."



Apontado como um dos novos galãs da televisão, Lucas destaca a importância de homens negros ocuparem esse espaço, mas também deseja explorar personagens variados ao longo da carreira. "Receber papéis de galã é muito especial, principalmente porque, quando cresci, não via homens pretos ocupando esse lugar e é muito importante historicamente ocuparmos esse espaço. Ao mesmo tempo, eu quero viver tudo o que a arte proporciona de provocação e também desejo viver personagens complexos, cheios de camadas, contraditórios e desafiadores."

