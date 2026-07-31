Beca Milano, Nadja Haddad e Giuseppe Gerundino - Lourival Ribeiro/SBT

Beca Milano, Nadja Haddad e Giuseppe GerundinoLourival Ribeiro/SBT

Publicado 31/07/2026 19:08 | Atualizado 31/07/2026 19:08

Rio - A décima segunda temporada do "Bake Off Brasil – Mão na Massa" chega na telinha do SBT neste sábado (1°) a partir das 21h15. Sob o comando da apresentadora Nadja Haddad , a competição de confeitaria terá como jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino.

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A partir do dia 7 de agosto, o programa ganhará exibições semanais no Discovery Home & Health nas sextas-feiras, às 22h20.

Nadja Haddad destaca as novidades que tornam a disputa ainda mais imprevisível. "As mudanças deixaram a competição mais dinâmica e exigiram dos participantes uma capacidade de adaptação ainda maior. Cada surpresa traz novos desafios e momentos inesperados, o que torna a experiência ainda mais envolvente para quem acompanha de casa", diz.

Ao longo de 19 episódios, os 18 participantes enfrentarão 38 desafios que exploram diferentes aspectos da confeitaria. Na Prova Criativa, eles terão liberdade para interpretar um tema e apresentar receitas autorais. Já na Prova Técnica, precisarão reproduzir uma sobremesa com rigor e precisão, seguindo critérios que valorizam execução, técnica e atenção aos detalhes.