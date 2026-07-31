Pedro e André descobrem que perito do caso Arthur Brandão respondia a processos por fraude - Reprodução TV Globo

Pedro e André descobrem que perito do caso Arthur Brandão respondia a processos por fraudeReprodução TV Globo

Publicado 31/07/2026 16:09 | Atualizado 31/07/2026 16:12

Rio - Os próximos capítulos de "Quem Ama Cuida" prometem uma reviravolta no mistério envolvendo a morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Pedro (Chay Suede) e André (Henrique Barreira) vão encontrar novas pistas que podem colocar em xeque a investigação que levou Adriana (Letícia Colin) à condenação.

Mesmo após passar um período fora do Brasil, Pedro nunca desistiu de buscar provas para inocentar a madrasta e descobrir quem matou o padrinho. Agora, o advogado terá acesso a informações que podem levar à reabertura do caso.

Durante a investigação, André descobre que o perito responsável pelo laudo da morte de Arthur foi encontrado morto. Além disso, ele também descobre que o profissional respondia a diversos processos por fraude, o que levanta dúvidas sobre a credibilidade da perícia realizada na época.

As novas revelações prometem mudar os rumos da trama e reacender a investigação sobre um dos maiores mistérios da novela.