Mauricio Mattar interpreta Junqueira na novela ’Por Você’ - Globo / Manoella Mello

Mauricio Mattar interpreta Junqueira na novela ’Por Você’Globo / Manoella Mello

Publicado 02/08/2026 05:00

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Está sendo uma experiência maravilhosa. É um momento de grandes desafios, principalmente porque fiquei 20 anos afastado das novelas. Confesso que estava muito feliz vivendo essa fase, dedicando meu tempo a outros projetos e a experiências pessoais que foram muito importantes para mim. Agora, retornar à dramaturgia tem sido extremamente gratificante. É como reencontrar uma parte da minha história, mas com um novo olhar, mais maduro e ainda mais motivado para encarar esse novo desafio.Os dois convites foram muito especiais. Em "Por Você", o que mais me atraiu foi a oportunidade de integrar um elenco de altíssimo nível, formado por profissionais com quem gosto muito de trabalhar. Além disso, a direção é de alguém que admiro profundamente. E, claro, o personagem foi um grande diferencial: é complexo, instigante e representa um desafio muito interessante para a minha carreira. Na série "Jogada de Risco", também encontrei um elenco de primeira. Além disso, o convite do Cauã Reymond, por quem tenho grande admiração, foi muito especial. O argumento da série é excelente, e ele pensou nesse personagem para mim enquanto estava escrevendo a história. Somado a isso, a direção é maravilhosa.Ele é um personagem enigmático e instigante, que representa um grande desafio para mim como ator. É o tipo de papel que desperta a curiosidade do público e exige uma construção cuidadosa, cheia de nuances, o que torna essa experiência ainda mais estimulante.Ainda sei pouco sobre tudo, porque estamos apenas no início da história. Mas o público pode esperar muitas aventuras, grandes reviravoltas e momentos surpreendentes. Meu personagem é misterioso, intrigante e guarda segredos que serão revelados aos poucos ao longo da trama.O Junqueira vai ser bem diferente dos outros personagens. Acho que cada um tem que ter uma tinta diferente. Eu não gosto de repetir interpretação. Gosto de sempre dar, mesmo que seja em um detalhe, algo diferente que torne o personagem único, seja no jeito de andar, na movimentação da cabeça, no timbre da voz ou no movimento das mãos. Tudo isso faz com que cada um tenha sua personalidade, sua figura e sua marca.Sempre procuro entregar o meu melhor em cada personagem, como uma forma de retribuir o carinho e a confiança do público que acompanha o meu trabalho. Ao longo da minha carreira, vivi personagens aos quais me entreguei de corpo e alma, e este não será diferente. Vou construí-lo com muita dedicação, respeito e carinho, buscando oferecer uma interpretação verdadeira e emocionante.Ele é um treinador maduro, experiente, conceituado, respeitado e admirado por todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, é uma figura muito firme e exigente, que não renuncia aos seus princípios e à disciplina. Justamente por conta desse posicionamento, acredito que será muito interessante para o público acompanhar a trajetória do personagem ao longo da série.Eu gosto de futebol, mas não acompanho muito esse esporte. O que descobri com a série foi tudo aquilo de que eu já tinha alguma noção dentro desse universo, mas agora de uma forma mais clara e profunda. Está tudo muito transparente na série. Não tive nenhuma surpresa, porque já imaginava que acontecia o que ela mostra.Foram tantas jogadas de risco (risos). Depois de 48 anos de carreira e aos 62 anos de idade, quando eu já acreditava estar aposentado e dedicado a outros projetos pessoais, o Cauã apareceu e me fisgou para viver esse personagem em uma série maravilhosa. Às vezes, a vida reserva as melhores surpresas justamente quando a gente acha que o roteiro já está escrito.