Carolina e o advogado André - TV Globo/Divulgação

Carolina e o advogado André TV Globo/Divulgação

Publicado 02/08/2026 20:11





Carolina ficará surpresa com o término abrupto, e tentará encontrar uma resposta do personagem. "Eu achei que a gente tava bem. O que está acontecendo?", ela questionará.



O personagem de Barreira contará, então, que está apaixonado por outra mulher, mas não revelará quem ele ama. Dora é casada com o tio de André, Ademir (Dan Stulbach), mas está decidida a seguir com o divórcio, por causa das denúncias de assédio feitas contra o marido.



O jovem advogado apenas explicará que não acha justo continuar o namoro com Carolina ao mesmo tempo que mantém sentimentos por outra. Ele dirá que não sabe se terá um relacionamento com a mulher por quem está apaixonado. Rio – Nos próximos capítulos da novela “Quem Ama Cuida” , da TV Globo, o relacionamento entre André (Henrique Barreira) e Carolina (Mah Duarte) chegará ao fim. O advogado terminará o namoro por gostar de Dora (Mariana Ximenes).Carolina ficará surpresa com o término abrupto, e tentará encontrar uma resposta do personagem. "Eu achei que a gente tava bem. O que está acontecendo?", ela questionará.O personagem de Barreira contará, então, que está apaixonado por outra mulher, mas não revelará quem ele ama. Dora é casada com o tio de André, Ademir (Dan Stulbach), mas está decidida a seguir com o divórcio, por causa das denúncias de assédio feitas contra o marido.O jovem advogado apenas explicará que não acha justo continuar o namoro com Carolina ao mesmo tempo que mantém sentimentos por outra. Ele dirá que não sabe se terá um relacionamento com a mulher por quem está apaixonado.

"Quem Ama Cuida" é exibida no horário das 21h na Rede Globo. A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna