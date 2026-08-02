Carolina e o advogado André TV Globo/Divulgação
Carolina ficará surpresa com o término abrupto, e tentará encontrar uma resposta do personagem. "Eu achei que a gente tava bem. O que está acontecendo?", ela questionará.
O personagem de Barreira contará, então, que está apaixonado por outra mulher, mas não revelará quem ele ama. Dora é casada com o tio de André, Ademir (Dan Stulbach), mas está decidida a seguir com o divórcio, por causa das denúncias de assédio feitas contra o marido.
O jovem advogado apenas explicará que não acha justo continuar o namoro com Carolina ao mesmo tempo que mantém sentimentos por outra. Ele dirá que não sabe se terá um relacionamento com a mulher por quem está apaixonado.
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